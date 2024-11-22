Удары ракетами типа "Орешник" не имеют военного смысла: эксперт объяснил причину

По его словам, Россия может нанести удар подобной ракетой, может повториться, но в конвенционном исполнении. Такой удар может быть не только очередной имитацией.

"То есть они могут начинить ее не бетоном, а взрывчаткой. Это абсолютно реально. Но стоимость такого удара даже сложно оценить, это десятки миллионов долларов", – говорит он.

По его мнению, с военной точки зрения атаки столь дорогой баллистики (без ядерного заряда) не имеют смысла. Он отметил, что сейчас Россия почти каждый день бросает по сотне управляемых авиационных бомб на Сумы, Харьков, Запорожье и прифронтовые города, и их совокупная мощность гораздо больше.

Если говорить о массированных обстрелах на 100 ракет, то каждая типичная крылатая или баллистическая ракета несет до 500 кг. И примерно до 10%, к сожалению, проходят через нашу систему ПВО. Если взять 10 ракет, то получаем 5 тонн, которые долетают. Что изменят 1,2 тонны на фоне этой истории?