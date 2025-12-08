Удары по Печенежской дамбе: Коордштаб определил, нужна ли эвакуация

"В ходе заседания обсудили ситуацию в общинах Харьковщины, расположенных вблизи Печенежского водохранилища. По состоянию на сегодняшний день ситуация стабильная, оснований для проведения каких-либо мероприятий по эвакуации населения нет", - сказано в сообщении ведомства.

Также на заседании отдельно обсуждалась возможность развертывания дополнительных транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях, чтобы временно разместить там людей в случае необходимости. При этом поднимался вопрос увеличения количества рейсов "Укрзализныци".

"Профильные службы продолжают регулярный мониторинг уровня воды в Печенежском водохранилище, по состоянию на сегодняшний день ситуация стабильная", - подчеркнул заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябыкин.