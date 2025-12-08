Удары по Печенежской дамбе: Коордштаб определил, нужна ли эвакуация

Чиновники Минразвития и Харьковской ОВА обсудили ситуацию в общинах вокруг Печенежской дамбы, которую атакуют россияне. Пока что эвакуация не является необходимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
"В ходе заседания обсудили ситуацию в общинах Харьковщины, расположенных вблизи Печенежского водохранилища. По состоянию на сегодняшний день ситуация стабильная, оснований для проведения каких-либо мероприятий по эвакуации населения нет", - сказано в сообщении ведомства.
Также на заседании отдельно обсуждалась возможность развертывания дополнительных транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях, чтобы временно разместить там людей в случае необходимости. При этом поднимался вопрос увеличения количества рейсов "Укрзализныци".
"Профильные службы продолжают регулярный мониторинг уровня воды в Печенежском водохранилище, по состоянию на сегодняшний день ситуация стабильная", - подчеркнул заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябыкин.
Напомним, российские солдаты системно атакуют Печенежскую дамбу в Харьковской области, используя “Шахеды”, различные ракеты, КАБы, а также ударные и FPV-дроны.
Только за последние дни зафиксировано несколько попыток нанести удар по объекту, и одна из ракет разрушила более десяти домов в соседнем дачном массиве.
Украинские военные заранее подготовились к возможному критическому повреждению дамбы: разработаны запасные маршруты движения, сформированы необходимые материально-технические запасы, что позволяет поддерживать полноценную логистику даже при временной утрате переправы. Инженерные подразделения готовы оперативно восстановить переход в случае необходимости.
Печенежская дамба является ключевым объектом водоснабжения и безопасности десятков населенных пунктов региона. В Силах обороны подчеркивают, что попытки ее уничтожения не имеют военного обоснования.