Удари по Печенізькій дамбі: Коордштаб визначив, чи потрібна евакуація

"Під час засідання обговорили ситуацію в громадах Харківщини, розташованих поблизу Печенізького водосховища. Станом на сьогоднішній день ситуація стабільна, підстав для проведення будь-яких заходів із евакуації населення немає", - сказано в повідомленні відомства.

Також на засіданні окремо обговорювали можливість розгортання додаткових транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях, щоб тимчасово розмістити там людей у разі потреби. При цьому порушувалося питання збільшення кількості рейсів "Укрзалізниці".

"Профільні служби продовжують регулярний моніторинг рівня води в Печенізькому водосховищі, станом на сьогоднішній день ситуація стабільна", - наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.