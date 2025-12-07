ua en ru
РФ системно атакует Печенежскую дамбу: ВСУ раскрыли план действий в случае серьезных разрушений

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 17:07
РФ системно атакует Печенежскую дамбу: ВСУ раскрыли план действий в случае серьезных разрушений Иллюстративное фото: ВСУ раскрыли план действий в случае критических повреждений Печенежской дамбы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Печенежская дамба, что в Харьковской области, уже длительное время подвергается системным российским атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 16-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, россияне пытаются уничтожить стратегический объект, используя "Шахеды", КАБы, ракеты различных типов, а также ударные дроны "Молния" и FPV-дроны.

"Только за последние дни фиксируются несколько попыток поражения этого участка. Позавчера российская ракета ударила по дачному массиву рядом, уничтожив более десяти домов", - сказано в сообщении.

Военные отмечают, что давно осознали риски и заблаговременно подготовили планы реагирования на возможное критическое повреждение дамбы. В частности, разработаны запасные маршруты движения, которые и раньше использовались, а сейчас обеспечивают полноценную логистику.

Также были накоплены необходимые запасы материально-технических средств, поэтому вероятная временная потеря возможности передвижения через дамбу не повлияет критически на ведение боевых действий.

Кроме того, Силы обороны готовы оперативно восстановить переправу в случае необходимости. Для этого подготовлены инженерные подразделения и специальная техника, работающие по наработанным схемам.

Отмечается, что Печенежская дамба является ключевым объектом водоснабжения и безопасности десятков населенных пунктов Харьковщины.

"Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания и удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I", - сказано в сообщении.

Что предшествовало

Сегодня, 7 декабря, российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища, что в Харьковской области. Из-за этого в Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине.

Водохранилище простирается от Печенег до реки Старицы, протекающей через Чугуевский и Волчанский районы Харьковской области.

Вооруженные силы Украины Харьков Война в Украине
