Удары по НПЗ России и цены на топливо: в Конгрессе США сделали заявление об упреках Трампа

Удары по российским НПЗ являются оправданным способом уничтожения источников финансирования войны РФ, а на мировые цены на топливо влияют конфликты во всех нефтедобывающих регионах.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Кевин Крамер во время брифинга в ответ на вопрос корреспондентки РБК-Украина .

Он прокомментировал упреки американского президента Дональда Трампа о том, что удары Украины по российским НПЗ якобы провоцируют рост цен на бензин в США. Он пояснил, что нефть и нефтепродукты являются товарами мирового рынка, поэтому цены на них формируются глобально.

По его словам, любой конфликт в регионе добычи нефти отражается на стоимости топлива. Поэтому и ситуация в Персидском заливе, и атаки на российские НПЗ имеют свое влияние.

Конгрессмен отметил, что нефть и производимые из нее продукты являются товарами, которыми торгуют на мировом рынке.

"Ими торгуют, и цены на них формируются на мировом рынке. Поэтому конфликт в любой стране или регионе, где добывают нефть, будет влиять на мировые цены. Следовательно, обе стороны могут быть правы. Оба конфликта влияют на цены", - отметил Крамер.

В то же время он подчеркнул, что США до сих пор добывают больше нефти, чем Ближний Восток или Россия, и имеют возможность сделать больше со своей стороны, чтобы перерабатывать гораздо больше этого сырья.

Украина уничтожает источники финансирования войны

Конгрессмен подчеркнул, что Силы обороны Украины действуют абсолютно оправданно, нанося удары по российской нефтяной инфраструктуре.

"Невозможно винить Украину или ее руководство в атаках на то, что именно финансирует неспровоцированную незаконную войну Владимира Путина. Это один из рычагов влияния", - подчеркнул он.

Расширение возможностей Starlink

Кроме того, Крамер поддержал позицию сенатора Роджера Викера по расширению использования спутниковой системы Starlink для украинских военных.

Он отметил, что было бы здорово, если бы Starlink открыл свою систему для наведения на другие типы целей, ведь это предоставит Украине дополнительные возможности на поле боя.

"Что раньше Украина получит больше рычагов влияния, тем быстрее мы сможем достичь договоренности путем переговоров, которая будет выгодна Украине", - подытожил конгрессмен.