Удары по крупнейшему СПГ в мире запустят худший сценарий на рынке топлива, - Bloomberg

"120 долларов - не потолок, а отправная точка"

Именно так описал ситуацию Харис Хуршид, главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP в Чикаго.

"Рынок все еще недооценивает и не полностью оценивает риск того, насколько быстро это может обостриться. Если это приведет к прямым ударам, то 120 долларов не будут потолком, а отправной точкой", - сказал он.

С начала войны США и Израиля против Ирана нефть уже подорожала примерно на 60%. Еще 18 марта Brent впервые пересекла отметку 111 долларов. За сутки - уже 119.

Что произошло с Рас-Лаффаном

Главный удар пришелся на промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре - крупнейший в мире центр производства сжиженного природного газа (СПГ). Иран атаковал его дважды за 12 часов.

Государственная компания QatarEnergy подтвердила: несколько заводов получили значительные повреждения, возникли масштабные пожары.

"Вероятно, речь идет о месяцах ремонтных работ. В худшем случае Рас-Лаффан может не перезапуститься в 2026 году", - сказала Анн-Софи Корбо, исследовательница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Газоперерабатывающий завод Pearl компании Shell Plc также получил повреждения. Пожар потушили, персонал не пострадал.

Последствия для мирового рынка

Большая часть ближневосточного СПГ идет в Азию, но длительные перебои с поставками ударят по ценам во всем мире. Фьючерсы на газ в США выросли на 6,5% за день.

"Последняя волна атак на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе лишь подтверждает ужасные перспективы поставок из региона на ближайшие месяцы", - заявил Флоренс Шмит, энергетический стратег Rabobank.

Восстановить трубопроводы после завершения боевых действий можно относительно быстро. Зато серьезно поврежденные производственные комплексы могут простаивать месяцами.

Почему это важно

После ударов США и Израиля по иранским объектам Тегеран закрыл Ормузский пролив - и Саудовская Аравия переориентировала часть нефтяного экспорта на порт Янбу.

Катар осудил атаки и выгнал посла Ирана, дав ему 24 часа на выезд из страны.

Стоимость нефти марки Brent резко выросла, мгновенно потянув за собой цены на топливо в мире. 18 марта она обновила рекорд.