Удары по крупнейшему СПГ в мире запустят худший сценарий на рынке топлива, - Bloomberg

Удары по объектам газовой и нефтяной инфраструктуры Персидского залива вывели цены на топливо на новый уровень - и аналитики предупреждают: худшее еще впереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Именно так описал ситуацию Харис Хуршид, главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP в Чикаго.
"Рынок все еще недооценивает и не полностью оценивает риск того, насколько быстро это может обостриться. Если это приведет к прямым ударам, то 120 долларов не будут потолком, а отправной точкой", - сказал он.
С начала войны США и Израиля против Ирана нефть уже подорожала примерно на 60%. Еще 18 марта Brent впервые пересекла отметку 111 долларов. За сутки - уже 119.
Главный удар пришелся на промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре - крупнейший в мире центр производства сжиженного природного газа (СПГ). Иран атаковал его дважды за 12 часов.
Государственная компания QatarEnergy подтвердила: несколько заводов получили значительные повреждения, возникли масштабные пожары.
"Вероятно, речь идет о месяцах ремонтных работ. В худшем случае Рас-Лаффан может не перезапуститься в 2026 году", - сказала Анн-Софи Корбо, исследовательница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.
Газоперерабатывающий завод Pearl компании Shell Plc также получил повреждения. Пожар потушили, персонал не пострадал.
Большая часть ближневосточного СПГ идет в Азию, но длительные перебои с поставками ударят по ценам во всем мире. Фьючерсы на газ в США выросли на 6,5% за день.
"Последняя волна атак на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе лишь подтверждает ужасные перспективы поставок из региона на ближайшие месяцы", - заявил Флоренс Шмит, энергетический стратег Rabobank.
Восстановить трубопроводы после завершения боевых действий можно относительно быстро. Зато серьезно поврежденные производственные комплексы могут простаивать месяцами.
После ударов США и Израиля по иранским объектам Тегеран закрыл Ормузский пролив - и Саудовская Аравия переориентировала часть нефтяного экспорта на порт Янбу.
Катар осудил атаки и выгнал посла Ирана, дав ему 24 часа на выезд из страны.
Стоимость нефти марки Brent резко выросла, мгновенно потянув за собой цены на топливо в мире. 18 марта она обновила рекорд.
США на фоне ценового скачка временно смягчили санкции против России - разрешили в течение 30 дней вывозить уже отгруженную нефть и нефтепродукты.
Китай воспользовался этим решением: после четырехмесячного перерыва он готовится возобновить закупки российского сырья.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на рост цен на топливо призвал ЕС усилить - а не ослабить - санкционное давление на Россию и безотлагательно принять 20-й пакет санкций.