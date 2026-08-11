ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Пострадала детская больница и склад: ГСЧС показали фото последствий обстрела Киева

07:48 11.08.2026 Вт
2 мин
Дети и медики успели скрыться в укрытии, но без последствий не обошлось
aimg Екатерина Коваль
Пострадала детская больница и склад: ГСЧС показали фото последствий обстрела Киева Фото: работа спасателей на местах попаданий в столице (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

ГСЧС обнародовала фото последствий ночного баллистического удара России по Киеву. Попадание зафиксировали возле одной из детских больниц в Шевченковском районе и в складском помещении, где пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасательная служба опубликовала кадры с места удара по Шевченковскому району - на них видны воронки на территории одной из детских больниц, повреждено остекление здания.

Также ГСЧС показала последствия пожара в складском помещении по другому адресу, который спасатели уже полностью потушили.

Что произошло возле детской больницы

В Шевченковском районе Киева ракета попала на территории одной из детских больниц. На месте образовались две воронки, повреждены остекление здания и газовая труба - специалисты газовой службы уже ликвидировали утечку.

Фото: спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов столицы (t.me/dsns_telegram)

Дети и медицинский персонал на момент ушиба находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар на складе

По другому адресу в городе попадание повлекло за собой пожар и разрушение складского помещения. Огонь охватил площадь 1200 кв. м, и спасатели сначала локализовали, а затем полностью ликвидировали возгорание. В результате удара пострадал один человек - его передали медикам.

Спасатели и другие службы продолжают работать на местах обоих попаданий, информация о возможных дополнительных пострадавших еще уточняется.

В ночь на 11 августа в Киеве раздались сильные взрывы - россияне нанесли очередной удар баллистическим ракетам, а Воздушные силы заранее предупреждали об угрозе пуска. Тремя днями ранее, вечером 8 августа, в Киеве и Днепре также раздавались взрывы на фоне массированной атаки дронов.

А ночью 8 августа россияне атаковали Киев баллистическими ракетами - тогда в результате обстрелов в двух районах города зафиксировали пожары и другие разрушения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГСЧС Киев Обстрел Киева Война в Украине
Новости
Пострадала детская больница и склад: ГСЧС показали фото последствий обстрела Киева
Пострадала детская больница и склад: ГСЧС показали фото последствий обстрела Киева
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов