Удары по логистике РФ дали неожиданный эффект: россияне оттягивают ресурсы с фронта
Российские войска все активнее усиливают охрану логистических маршрутов после украинских ударов. Это требует дополнительных ресурсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
"Мобильные огневые группы россиян – гениальный способ Сил обороны Украины оттянуть ресурс россиян с фронта. Без преувеличения", – заявил Андрющенко.
По его словам, сейчас российские военные преимущественно передвигаются колоннами к пяти автомобилям, включая грузовики. Каждая такая колонна сопровождается от одной до трех мобильных огневых групп.
Андрющенко отметил, что только на этой неделе в направлении Донецка ежедневно фиксировали движение от 30 до 50 грузовиков. Несколько меньше транспорта двигалось в направлении Бердянска. Кроме того, под усиленной охраной перевозят и бензовозы.
По его подсчетам, только в районе оккупированного Мариуполя одновременно было привлечено не менее 44 мобильных огневых групп.
"Безумный ресурс со спорной результативностью", - так Андрющенко оценил такую тактику окупантов.
По его мнению, необходимость выделять значительные силы на сопровождение колонн стала одним из последствий украинских ударов по российской логистике.
Последние атаки Сил обороны
Напомним, в последние дни Силы обороны Украины активизировали удары по военной логистике и военно-экономическим объектам России.
Так, в ночь на 23 июля украинские военные нанесли удары по ряду целей, в частности танкера в Черном море, который, по данным Генштаба, использовался для перевозки нефти, нефтепродуктов и горючего для нужд российской армии.
Также были поражены понтонная переправа вблизи Новоэкономического в Донецкой области, которую оккупанты использовали для опрокидывания личного состава и техники.
В ночь на 25 июля Силы обороны нанесли новую серию дальнобойных ударов по объектам на территории России.
По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону, а также суда и военный корабль в акватории Каспийского моря, задействованные в перевозке военных грузов.