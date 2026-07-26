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Удары по логистике РФ дали неожиданный эффект: россияне оттягивают ресурсы с фронта

09:22 26.07.2026 Вс
2 мин
Россиянам приходится тратить все больше сил на защиту военных перевозок
aimg Мария Науменко
Удары по логистике РФ дали неожиданный эффект: россияне оттягивают ресурсы с фронта
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Российские войска все активнее усиливают охрану логистических маршрутов после украинских ударов. Это требует дополнительных ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"Мобильные огневые группы россиян – гениальный способ Сил обороны Украины оттянуть ресурс россиян с фронта. Без преувеличения", – заявил Андрющенко.

По его словам, сейчас российские военные преимущественно передвигаются колоннами к пяти автомобилям, включая грузовики. Каждая такая колонна сопровождается от одной до трех мобильных огневых групп.

Андрющенко отметил, что только на этой неделе в направлении Донецка ежедневно фиксировали движение от 30 до 50 грузовиков. Несколько меньше транспорта двигалось в направлении Бердянска. Кроме того, под усиленной охраной перевозят и бензовозы.

По его подсчетам, только в районе оккупированного Мариуполя одновременно было привлечено не менее 44 мобильных огневых групп.

"Безумный ресурс со спорной результативностью", - так Андрющенко оценил такую тактику окупантов.

По его мнению, необходимость выделять значительные силы на сопровождение колонн стала одним из последствий украинских ударов по российской логистике.

Последние атаки Сил обороны

Напомним, в последние дни Силы обороны Украины активизировали удары по военной логистике и военно-экономическим объектам России.

Так, в ночь на 23 июля украинские военные нанесли удары по ряду целей, в частности танкера в Черном море, который, по данным Генштаба, использовался для перевозки нефти, нефтепродуктов и горючего для нужд российской армии.

Также были поражены понтонная переправа вблизи Новоэкономического в Донецкой области, которую оккупанты использовали для опрокидывания личного состава и техники.

В ночь на 25 июля Силы обороны нанесли новую серию дальнобойных ударов по объектам на территории России.

По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону, а также суда и военный корабль в акватории Каспийского моря, задействованные в перевозке военных грузов.

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