Танкер, переправа и район сосредоточения войск: ВСУ нанесли серию ударов по России
В ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.
Удары по ключевым объектам
В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала России подразделения Сил обороны Украины в ночь на 23 июля нанесли удары по нескольким важным объектам противника. Об этом сообщили украинские военные.
Под удар попал танкер
Одной из целей стал танкер, находившийся в акватории Черного моря. По данным украинской стороны, судно использовалось для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и топлива, предназначенных для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
Поражена переправа и район сосредоточения войск
Также украинские военные нанесли удар по понтонной переправе в районе Новоэкономического Донецкой области. По информации Сил обороны, российские войска использовали ее для военной логистики, переброски личного состава и техники.
Кроме того, поражен район сосредоточения живой силы противника в оккупированной Горловке Донецкой области.
Операции будут продолжены
В Силах обороны подчеркнули, что и в дальнейшем будут системно проводить операции, направленные на снижение военного потенциала России и противодействие ее вооруженной агрессии против Украины.
Напоминаем, что ранее Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах первый украинский полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Э. Технику разработали для выполнения задач в условиях, где необходимы высокая мобильность, проходимость и малозаметность.