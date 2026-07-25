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НПЗ, склад Wildberries и не только. Зеленский подтвердил удары ВСУ по важным объектам РФ

13:17 25.07.2026 Сб
2 мин
Что еще сегодня атаковали украинские дроны?
aimg Татьяна Степанова
НПЗ, склад Wildberries и не только. Зеленский подтвердил удары ВСУ по важным объектам РФ Фото: ВСУ поразили НПЗ в Тюмени, склад Wildberries и другие важные объекты РФ (Getty Images)
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Силы обороны Украины ночью и утром 25 июля нанесли ряд ударов по важным объектам России. В частности, дроны атаковали НПЗ в Тюмени и склад Wildberries в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. В эту ночь воины наших Сил обороны поразили в разных регионах России цели, работающие на эту войну", - сообщил президент.

По его словам, вновь поражено предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, по которым Россия наносит свои удары по Украине. Расстояние от государственной границы - около 1200 километров.

Также поражен НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль.

Последние удары Украины по РФ

Напомним, утром 25 июля украинские дроны снова атаковали склад маркетплейса Wildberries в России. На этот раз - в Екатеринбурге. На месте ушибов зафиксирован пожар.

В сети сообщали об атаке на НПЗ в Тюмени.

Также этой ночью дроны атаковали Ростов, Энгельс и оккупированный Луганск. В городах возникли пожары.

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