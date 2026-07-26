Удари по логістиці РФ дали неочікуваний ефект: росіяни відтягують ресурси з фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

"Мобільні вогневі групи росіян - геніальний спосіб Сил оборони України відтягнути ресурс росіян с фронту. Без перебільшення", - заявив Андрющенко.

За його словами, зараз російські військові переважно пересуваються колонами до п'яти автомобілів, включно з вантажівками. Кожну таку колону супроводжують від однієї до трьох мобільних вогневих груп.

Андрющенко зазначив, що лише цього тижня в напрямку Донецька щодня фіксували рух від 30 до 50 вантажівок. Дещо менше транспорту рухалося у напрямку Бердянська. Крім того, під посиленою охороною перевозять і бензовози.

За його підрахунками, лише в районі окупованого Маріуполя одночасно було залучено щонайменше 44 мобільні вогневі групи.

"Шалений ресурс зі спірною результативністю", - так Андрющенко оцінив таку тактику окупантів.

На його думку, необхідність виділяти значні сили на супровід колон стала одним із наслідків українських ударів по російській логістиці.

Останні атаки Сил оборони

Нагадаємо, останніми днями Сили оборони України активізували удари по військовій логістиці та військово-економічних об'єктах Росії.

Так, у ніч на 23 липня українські військові завдали ударів по низці цілей, зокрема танкеру в Чорному морі, який, за даними Генштабу, використовувався для перевезення нафти, нафтопродуктів і пального для потреб російської армії.

Також були уражені понтонна переправа поблизу Новоекономічного на Донеччині, яку окупанти використовували для перекидання особового складу й техніки