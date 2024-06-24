Удары по Крыму и перестрелки в городах Дагестана: новости за выходные

Вчера в Севастополе и других городах Крыма слышали взрывы. А в Дагестане неизвестные устроили стрельбу в Махачкале и городе Дербент.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
В Нацполиции сообщили, что в результате российской атаки инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения. Правоохранитель скончался в карете скорой дорогой в больницу.
21 июня около 23:40 в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный. Предварительно установлено, что из-за внезапного конфликта произошла потасовка между мужчиной и 17-летним парнем.
Пострадавшим оказался ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32 ОМБр. Мужчина выгуливал собаку и возвращался домой, когда к нему подошли трое парней, самый молодой из них начал "предъявлять за прическу".
"Беларусь постоянно проводит то обучение, то проверку войск. Но, если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые она могла бы применить против Украины", - сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.
Инцидент произошел в селе Заречье на территории охотничьего хозяйства "Северный лес" около 19 часов.
"Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат, вместо установленной мишени, выстрелил в находившегося в зоне ведения огня работника лесничества. От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - рассказали в местной прокуратуре.
В Военно-морских силах ВСУ отметили, что атака была организована и проведена во взаимодействии с СБУ.
"Подтверждено уничтожение силами и средствами ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, составе "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении военных. Также в заявлении ВМС отмечается, что новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение "мест хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае".
Начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжи заявил, что Сеула о предоставлении оружия Украине зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России с Северной Кореей.
"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" – сказал он.
Вчера днем в Севастополе и других городах Крыма слышали взрывы. Россияне заявили об атаке. В российском Минобороны утверждают, что четыре ракеты ATACMS были сбиты, еще одна взорвалась над Севастополем. Россияне говорят, что якобы пострадали более 100 человек и погибли три человека. В сети сообщают, что российская ПВО сбивала ракеты над пляжем Учкуевки.
А уже вечером мощные взрывы снова прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма. Россияне традиционно заявили о якобы ракетной атаке.
Президент Словении заявила, что 27 июня посетит Киев,где подпишет соглашение о безопасности с Украиной.
"Речь идет об обязательстве продолжать помогать Украине столько, сколько будет нужно", - сказала Пирц Мусар, добавив, что соглашение подобно другим, которые уже заключила Украина.
Неизвестные обстреляли православную церковь, синагогу и полицейских в городе Дербент. Одного полицейского убили, одного ранили. После этого нападавшие скрылись на автомобиле. Еще одно нападение произошло в Махачкале – столице Дагестана. Там неизвестные стреляли по полицейским автомобилям на посту ДПС.
В городах была замечена военная техника и вертолеты. Центр Дербента обесточен. В Махачкале люди оказались заблокированы в церкви, вокруг которой идет перестрелка.
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