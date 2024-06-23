Нападения в Дагестане: посреди Дербента и Махачкалы идут бои, замечена военная техника

Днем воскресенья, 23 июня, неизвестные устроили серию нападений в двух городах Дагестана. Там замечена военная техника, продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Нападение в Дербенте

Сначала СМИ сообщали о стрельбе, нападении на синагогу и православную церковь. В результате этого был убит православный священник.

По состоянию на 21:20, по киевскому времени, сообщается, что на улицах города была замечена военная техника. Въезд в город перекрыт, идет операция по ликвидации боевиков. Силовики штурмуют жилой дом, в котором забаррикадировались двое боевиков.

По предварительным данным, там в результате нападения были убиты шесть полицейских, еще 12 ранены.

Нападение в Махачкале

Также нападение произошло в столице Дагестана – Махачкале. По состоянию на 21:20, по киевскому времени, сообщалось, что между стражами порядка и боевиками продолжалась стычка рядом с одной из церквей, в которой якобы находилось 40 заложников.

Позже данные о заложниках были опровергнуты. Также росСМИ заявляют о том, что три нападавших были ликвидированы.

Что предшествовало

Сегодня, 23 июня, ряд российских СМИ сообщил о том, что в нескольких городах Дагестана неизвестные устроили нападения. Кроме того , сообщалось о стрельбе на границе между Дагестаном и Абхазией.

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