ВСУ жестко останавливают оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Российские войска продолжают попытки продвинуться на фронте. Самая горячая ситуация на Покровском и Купянском направлениях, но украинские военные дают решительный отпор противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба.

Как говорится в сводке Генштаба, с начала суток оккупанты предприняли уже 81 попытку продвинуться вперед.

На Купянском направлении российские оккупанты уже восемь раз атаковали украинские позиции. Пять из этих атак еще продолжаются - в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Берестово и Степная Новоселовка. Украинские воины эффективно уничтожают захватчиков, уверяет Генштаб.

На Лиманском направлении общее количество боевых столкновений в настоящее время составляет шесть. Украинские воины продолжают отражать три вражеских штурма вблизи Макеевки и в Серебрянском лесу. Ситуация там, по данным Генштаба, контролируется.

На Покровском направлении ведутся 12 боев, в частности, в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Евгеньевка, Воздвиженка и Сокол. В общем, в направлении враг уже 36 раз пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко останавливают оккупантов, отмечает Генштаб.

На Приднепровском направлении враг сегодня однажды безуспешно пытался вытеснить наших воинов в районе Крынок на левом берегу Днепра. Также россияне били там неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, враг бомбил КАБами - сбросил по две авиабомбы в районы Ольговки, Ивановки и Бургунки.

"Украинские воины держат действия врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры для усиления наших подразделений на самых горячих направлениях", - отметили в Генштабе.