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Беларусь проводит "внезапную проверку" войск. В ГПСУ рассказали о ситуации у границы

Украина, Суббота 22 июня 2024 16:39
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Беларусь проводит "внезапную проверку" войск. В ГПСУ рассказали о ситуации у границы Фото: Андрей Демченко, представитель ГПСУ (mediacenter.org.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Внезапная проверка" войск, которую вчера начала проводить Беларусь, не представляет угрозы для Украины. Однако украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Демченко, с белорусской стороны границы не наблюдается скопление войск или личного состава.

"Беларусь постоянно проводит то учения, то проверку войск. Но, если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые она могла бы применить против Украины", - сказал спикер ГПСУ.

Однако, как отметил Демченко, сегодняшняя задача Сил обороны - быть готовыми к любым событиям, поэтому украинская граница постоянно усиливается.

"За происходящим с той стороны наблюдает разведка. Угроз по состоянию на данный момент нет, но мы продолжаем укреплять границу и пограничные", - добавил он.

Напомним, вчера Министерство обороны Беларуси сообщило о начале "внезапной проверки" своих войск в Гомельской и Брестской областях, граничащих с Украиной.

Как известно, в 2022 году Беларусь предоставила России свою территорию для вторжения в Украину и наступления на Киев. После бегства из Украины российские войска еще некоторое время сохраняли свое присутствие в Беларуси, также на белорусской территории находились боевики ЧВК "Вагнера".

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