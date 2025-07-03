Удары по Ирану отбросили его ядерную программу на два года, - Пентагон

"Это (удары США и Израиля - ред.) задержало процесс на один-два года. Я думаю, что, вероятно, ближе к двум годам", - заявил Парнелл.

Он добавил, что удар США имел психологический эффект, поскольку для его осуществления были использованы бомбардировщики, способные летать без перерыва почти 37 часов. Также, по его словам, были уничтожены объекты, которые Иран использовал для производства обогащенного урана.

"Это не только обогащенный уран, центрифуги или что-то подобное. Мы уничтожили компоненты, которые им были нужны для создания бомбы. И если учесть все эти факторы, то да, мы считаем, что ядерный потенциал Ирана был серьезно ослаблен. Даже их амбиция создать бомбу потерпела поражение", - добавил спикер Пентагона.