Удари по Ірану відкинули її ядерну програму на два роки, - Пентагон

Авіаційні удари Ізраїлю та Сполучених Штатів по об'єктах Ірану відкинули його ядерну програму на два роки.
Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.
"Це (удари США та Ізраїлю – ред.) затримало процес на один-два роки. Я думаю, що, ймовірно, ближче до двох років", – заявив Парнелл.
Він додав, що удар США мав психологічний ефект, оскільки для його здійснення були використані бомбардувальники, здатні літати без перерви майже 37 годин. Також, за його словами, було знищено об'єкти, які Іран використовував для виробництва збагаченого урану.
"Це не тільки збагачений уран, центрифуги чи щось подібне. Ми знищили компоненти, які їм були потрібні для створення бомби. І якщо врахувати всі ці фактори, то так, ми вважаємо, що ядерний потенціал Ірану був серйозно ослаблений. Навіть їхня амбіція створити бомбу зазнала поразки", – додав спікер Пентагону.
Нагадаємо, що Ізраїль та Іран досягли перемир’я після 12-денної збройної ескалації.
У ході операції Ізраїль завдав ударів по добре захищених іранських ядерних об’єктах, використовуючи безпілотники та авіацію, намагаючись зупинити розвиток ядерної програми Тегерана.
У відповідь Іран здійснив ракетні обстріли ізраїльських міст.
Крім того, вночі 22 червня Сполучені Штати атакували три іранські ядерні об’єкти, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Незабаром Трамп і низка інших чиновників заявляли, що ядерна програма Ірану повністю знищена. Однак згідно зі ЗМІ, за даними американської розвідки, це не так.
Видання CNN повідомляло, що під час удару по одному з іранських ядерних об’єктів не застосовувалися протибункерні бомби, які зазвичай використовують для ураження добре укріплених підземних цілей.
У відповідь президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, назвавши їхні новини фейковими.
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