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Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3, - ГУР

Вторник 30 июля 2024 19:43
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Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3, - ГУР Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

В результате атаки на военный аэродром "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

"Можем подтвердить факт поражения двух бортов Ту-22М3. Речь идет о борте №33 и борте №31", - сказал Юсов.

По его словам, чтобы говорить о точной серьезности повреждения, нужно больше времени.

"Но предварительно можем сказать, что борт №33 имеет пробоины верхней части фюзеляжа, а борт №31 тоже определенные повреждения корпуса", - рассказал представитель ГУР.

Как отметил Юсов, по предварительной оценке, россиянам может понадобиться минимум несколько месяцев для ремонта этих самолетов.

На вопрос о том, как именно прошла эта операция и каким вооружением, представитель ГУР ответил: "Какие-то добрые люди использовали какие-то хорошие беспилотники".

Он также уточнил, что сама атака произошла 25 июля в 15:47 по так называемому "московскому времени".

Удар по аэродрому "Оленья"

Напомним, 27 июля источники РБК-Украина сообщили, что дроны украинской разведки атаковали нефтеперерабатывающий завод и три военных аэродрома в России. А на аэродроме "Оленья" в Мурманской области был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

Позже эту информацию подтвердили в украинской разведке. Там заявили, что поражение вражеского аэродрома и нефтеперерабатывающего завода было "олимпийским достижением" украинских воинов. Выходные были очень "урожайными".

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