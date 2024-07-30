Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3, - ГУР
В результате атаки на военный аэродром "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.
"Можем подтвердить факт поражения двух бортов Ту-22М3. Речь идет о борте №33 и борте №31", - сказал Юсов.
По его словам, чтобы говорить о точной серьезности повреждения, нужно больше времени.
"Но предварительно можем сказать, что борт №33 имеет пробоины верхней части фюзеляжа, а борт №31 тоже определенные повреждения корпуса", - рассказал представитель ГУР.
Как отметил Юсов, по предварительной оценке, россиянам может понадобиться минимум несколько месяцев для ремонта этих самолетов.
На вопрос о том, как именно прошла эта операция и каким вооружением, представитель ГУР ответил: "Какие-то добрые люди использовали какие-то хорошие беспилотники".
Он также уточнил, что сама атака произошла 25 июля в 15:47 по так называемому "московскому времени".
Удар по аэродрому "Оленья"
Напомним, 27 июля источники РБК-Украина сообщили, что дроны украинской разведки атаковали нефтеперерабатывающий завод и три военных аэродрома в России. А на аэродроме "Оленья" в Мурманской области был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.
Позже эту информацию подтвердили в украинской разведке. Там заявили, что поражение вражеского аэродрома и нефтеперерабатывающего завода было "олимпийским достижением" украинских воинов. Выходные были очень "урожайными".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.