Удары ATACMS и Storm Shadow по России. WSJ спрогнозировало следующую цель Украины

Следующий удар западными ракетами Украина может направить по Ростовской области. Там находится много объектом, на которые могут нацелиться ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны больше не безопасны после того, как союзники дали разрешение Украине бить по целям на территории РФ. Сотни целей сейчас находятся в пределах досягаемости ракет, обладающих большей мощностью, чем беспилотники дальнего радиуса действия, которые использует Украина.

Институт изучения войны нашел около 200 военных целей в радиусе действия ракет ATACMS и Storm Shadow. Аналитик ISW Джордж Баррос отмечает, что это всего лишь часть целей. По его словам, Украина может использовать данные разведки и атаковать штабы и другие объекты, меняющие месторасположение.

"Ликвидация штаба бригады или дивизии может создать беспорядок на несколько дней для сотни российских солдат", - сказал Баррос.

Издание считает, что одна из самых больших концентраций целей находится в Ростовской области. Там по меньшей мере есть четыре аэропорта, которые находятся в пределах досягаемости западных ракет, хотя некоторые из них гражданские.

"Ростов является местом высадки многих войск, которых транспортируют большими военными самолетами, экипируют, грузят в автобусы и везут на оккупированный восток Украины. Удар по региону может быть сокрушительным и разбрасывать ключевой плацдарм для дислокации российских войск", - пишет WSJ.

Авторы издания отмечают, что не удалось установить, ввели ли США ограничения по поводу типов целей или регионов, которые может выбирать Украина для атак.