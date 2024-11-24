Удари ATACMS і Storm Shadow по Росії. WSJ спрогнозувало наступну ціль України
Наступний удар західними ракетами Україна може спрямувати по Ростовській області. Там знаходиться багато об'єктів, на які можуть націлитися ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, російські аеродроми, склади боєприпасів і полігони більше не є безпечними після того, як союзники дали дозвіл Україні бити по цілях на території РФ. Сотні цілей зараз знаходяться в межах досяжності ракет, які мають більшу потужність, ніж безпілотники дальнього радіуса дії, які використовує Україна.
Інститут вивчення війни знайшов близько 200 військових цілей у радіусі дії ракет ATACMS і Storm Shadow. Аналітик ISW Джордж Баррос зазначає, що це лише частина цілей. За його словами, Україна може використовувати дані розвідки і атакувати штаби та інші об’єкти, які змінюють місце розташування.
"Ліквідація штабу бригади чи дивізії може створити безлад на кілька днів для сотні російських солдатів", - сказав Баррос.
Видання вважає, що одна з найбільших концентрацій цілей знаходиться у Ростовській області. Там щонайменше чотири аеропорти, які знаходяться в межах досяжності західних ракет, хоча деякі з них є цивільними.
"Ростов є місцем висадки багатьох військ, яких транспортують великими військовими літаками, екіпірують, вантажать в автобуси та везуть на окупований схід України. Удар по регіону може бути нищівним і розкидати ключовий плацдарм для дислокації російських військ", - пише WSJ.
Автори видання наголошують, що не вдалося встановити, чи ввели США обмеження щодо типів цілей або регіонів, які може обирати Україна для атак.
Удари по Росії
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії далекобійними ракетами ATACMS. Це стало відповіддю на залучення військ КНДР до війни.
Україна вже завдала перших ударів американськими ракетами ATACMS по території РФ. Удар був по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області.
Також Bloomberg написав, що Україна також вперше атакувала об'єкт в Росії ракетами Storm Shadow. Припускається, що це був санаторій Управління у справах президента РФ у Мар'їно Курської області.
ЗМІ пишуть, що внаслідок атаки загинули 500 північнокорейських солдатів та 18 російських військових, серед яких були офіцери.
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