Удары 100 дронов РФ вызвали критические разрушения на мощностях "Укрнафты"

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет.

После этого в Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после такой атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.

Российские войска ночью атаковали территорию Украины 116 ударными дронами с шести направлений, большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Также сообщалось, что сегодня ночью, 24 декабря, войска РФ атаковали Запорожье тремя авиабомбами. В результате ударов повреждены дома, горели гаражи и автомобили, а также известно о пострадавших.

Известно, что в городе повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. В них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии. На местах разрушений уже работают коммунальщики, а специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения.