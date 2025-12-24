RU

Удары 100 дронов РФ вызвали критические разрушения на мощностях "Укрнафты"

Фото: удары дронов РФ вызвали критические разрушения на мощностях "Укрнафты" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вторые сутки подряд атакуют нефтегазовую инфраструктуру Украины, часть оборудования выведена из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Нафтогаза".

"Второй день подряд Россия бьет по производственным мощностям "Укрнафты", - отметили в компании.

Сообщается, что за последние двое суток враг применил почти 100 ударных дронов. Есть критические разрушения, работа поврежденного оборудования остановлена.

"Спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий этих атак. Сразу после этого начнутся восстановительные работы", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Корецкий.

 

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет.

После этого в Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после такой атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.

Российские войска ночью атаковали территорию Украины 116 ударными дронами с шести направлений, большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Также сообщалось, что сегодня ночью, 24 декабря, войска РФ атаковали Запорожье тремя авиабомбами. В результате ударов повреждены дома, горели гаражи и автомобили, а также известно о пострадавших.

Известно, что в городе повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. В них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии. На местах разрушений уже работают коммунальщики, а специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения.

Нафтогаз УкраиныВторжение России в УкраинуУкрнафтаДрони