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ВСУ поразили российский завод, который производит компоненты для ракет и артиллерии

13:27 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили российский завод, который производит компоненты для ракет и артиллерии Фото: ВСУ поразили российский завод, производящий компоненты для ракет и артиллерии (Getty Images)
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Силы обороны Украины ночью 26 сентября поразили завод, снабжающий российскую армию компонентами для ракет и артиллерии. Также были атакованы другие объекты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и отчет Генштаба ВСУ.

"Этой ночью поражен Ильский НПЗ в Краснодарском регионе. Также в Ростовском регионе сработала наша дальнобойная сила: поражен завод, обеспечивающий оккупантов компонентами для ракет и артиллерии, и комплекс "Панцирь-С2", - сообщил Зеленский.

Также было применение дальнобойных санкций и по логистическим объектам, работающим на войну РФ против Украины. Есть результаты в Черном море.

Кроме того, в Северодонецке Луганской области поражен склад боеприпасов россиян.

А в районе Семеновского Донецкой области поражена радиолокационная станция П-18 "Терек".

П-18 "Терек" - мобильная двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона, предназначенная для выявления и определения координат воздушных целей и выдачи радиолокационной информации средствам противовоздушной обороны.

Максимальная дальность обнаружения целей может достигать около 250 км, максимальная высота обнаружения - до 35 км. Станция является одним из радиолокационных средств российской системы противовоздушной обороны.

Обновлено 13:35

Генштаб подтвердил поражение Азовского оптико-механического завода в Ростовской области.

В результате атаки зафиксирован пожар на территории литейного цеха и повреждение оборудования в пяти производственных зданиях.

Предприятие входит в состав корпорации "Тактические ракетные вооружения" и специализируется на производстве оптико-механических и оптико-электронных изделий, электронных систем для комплектации артиллерийского, ракетного и противотанкового вооружения, а также радиолокационных головок самонаведения для тактических управляемых ракет.

Напомним, в ночь на 26 сентября Силы обороны Украины поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. После удара на территории предприятия был зафиксирован пожар.

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