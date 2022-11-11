ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по жилому дому в Николаеве: число жертв снова возросло

Новина українською →
Николаев, Пятница 11 ноября 2022 13:53
Удар по жилому дому в Николаеве: число жертв снова возросло Фото: число жертв из-за вражеского удара по многоэтажке в Николаеве возросло до 7 человек (ГСЧС)
Автор: Руслан Гаращенко

Количество погибших в результате ночного ракетного удара по жилому дому в Николаеве снова возросло. В больнице умер еще один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"К сожалению, в больнице скончался еще один человек в результате сегодняшнего обстрела многоэтажки. На данный момент количество жертв достигло 7 человек", - рассказал он.

Спасателям уже удалось деблокировать тела всех погибших из-под завалов дома.

Удар по Николаеву

Сегодня ночью в Николаеве раздались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажному дому, в результате чего есть значительные разрушения.

Сначала местные власти сообщали о четырех погибших. Позже стало известно о шести жертвах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев ракетный удар
NEWS
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше