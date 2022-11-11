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Удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість жертв знову зросла

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Миколаїв, П'ятниця 11 листопада 2022 13:53
Удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість жертв знову зросла Фото: кількість жертв через удар по багатоповерхівці в Миколаєві зросла до 7 осіб (ДСНС)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість загиблих внаслідок нічного ракетного удару по житловому будинку у Миколаєві знову зросла. У лікарні померла ще одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"На жаль, у лікарні померла ще одна людина в результаті сьогоднішнього обстрілу багатоповерхівки. На даний момент кількість жертв досягла 7 осіб", - розповів він.

Рятувальникам уже вдалося деблокувати тіла всіх загиблих із-під завалів будинку.

Удар по Миколаєву

Сьогодні вночі у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерховому будинку, внаслідок чого значні руйнування.

Спочатку місцева влада повідомляла про чотирьох загиблих. Пізніше стало відомо про шість жертв.

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