ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Число жертв ночного удара по пятиэтажке в Николаеве снова возросло

Новина українською →
Николаев, Пятница 11 ноября 2022 10:31
Число жертв ночного удара по пятиэтажке в Николаеве снова возросло Фото: количество жертв в результате ракетного удара по Николаеву снова выросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Число погибших в результате ракетного удара по пятиэтажке в Николаеве снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

По состоянию на 10:00 известно о шести погибших в результате удара по жилому дому.

"Из-под завалов дома спасатели изъяли еще три тела - мужчину и две женщины", - отметил городской голова.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона отметил, что, по предварительной информации, в результате обстрела двое пострадавших.

Удар по Николаеву

Сегодня ночью в Николаеве раздались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажному дому, в результате чего есть значительные разрушения.

Недавно местные власти сообщали о четырех погибших. В настоящее время спасательная операция на месте трагедии продолжается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война в Украине ракетный удар
NEWS
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
DAILY
"Взять не могут, потому уничтожают все вокруг". Как живет Бахмут под постоянной атакой россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Взять не могут, потому уничтожают все вокруг". Как живет Бахмут под постоянной атакой россиян