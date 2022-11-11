Число жертв ночного удара по пятиэтажке в Николаеве снова возросло
Число погибших в результате ракетного удара по пятиэтажке в Николаеве снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
По состоянию на 10:00 известно о шести погибших в результате удара по жилому дому.
"Из-под завалов дома спасатели изъяли еще три тела - мужчину и две женщины", - отметил городской голова.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона отметил, что, по предварительной информации, в результате обстрела двое пострадавших.
Удар по Николаеву
Сегодня ночью в Николаеве раздались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажному дому, в результате чего есть значительные разрушения.
Недавно местные власти сообщали о четырех погибших. В настоящее время спасательная операция на месте трагедии продолжается.
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