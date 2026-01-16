Удар по заводу РФ, где производят дроны "Молния": в Генштабе раскрыли новые детали

Удар по заводу "Атлант Аэро"

Напомним, 13 января 2026 года Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ. Для атаки были применены ракеты украинского производства.

На этом предприятии осуществляется полный цикл работ - от проектирования до изготовления и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния".

Кроме того, там производятся комплектующие для дронов "Орион", которые используются оккупационными войсками РФ.

К слову, 11 января Силы обороны Украины нанесли прицельные удары по объектам, которые обеспечивают российскую армию энергоресурсами, логистикой и противовоздушной защитой.

Были поражены три буровые платформы "Лукойла" в Каспийском море, пусковая установка ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Луганской области, а также склад материально-технического обеспечения 49-й армии РФ в Херсонской области.