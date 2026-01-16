RU

Удар по заводу РФ, где производят дроны "Молния": в Генштабе раскрыли новые детали

Иллюстративное фото: в России были "прилеты" по заводу, где производят дроны (t.me/mchs_official)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники в результате ракетной атаки на завод "Атлант Аэро" в Таганроге повредили несколько цехов. Там россияне производят дроны "Молния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Атака на "Атлант Аэро"

Как отметили в Генштабе, результаты атаки на завод "Атлант Аэро" были уточнены. 

Было подтверждено повреждение:

  • цеха конечной сборки дронов;
  • двух производственных цехов;
  • административного здания предприятия. 

Удар по складу боеприпасов в Запорожской области

Также украинские защитники в ночь на 16 января ударили по складу боеприпасов подразделения из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии (город Приморск, временно оккупированная часть Запорожской области). 

"Зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются", - рассказали в Генштабе. 

Удар по заводу "Атлант Аэро"

Напомним, 13 января 2026 года Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ. Для атаки были применены ракеты украинского производства.

На этом предприятии осуществляется полный цикл работ - от проектирования до изготовления и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния".

Кроме того, там производятся комплектующие для дронов "Орион", которые используются оккупационными войсками РФ.

К слову, 11 января Силы обороны Украины нанесли прицельные удары по объектам, которые обеспечивают российскую армию энергоресурсами, логистикой и противовоздушной защитой.

Были поражены три буровые платформы "Лукойла" в Каспийском море, пусковая установка ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Луганской области, а также склад материально-технического обеспечения 49-й армии РФ в Херсонской области.

