Удар по железной дороге в Ростовской области: в ЦПД объяснили значение для армии РФ

Пожары на железной дороге России

Напомним, что этой ночью, 29 июля, неизвестные дроны атаковали Сальск Ростовской области. В результате атаки нарушено движение поездов и возник пожар грузового поезда. Утверждается, что было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда "Новокузнецк-Кисловодск".

Также помимо Сальска, под атакой неизвестных дронов оказался поселок Орловский. Он расположен в той же Ростовской области РФ.

В результате атаки, как заявлялось в Telegram-каналах, возник пожар в районе тяговой подстанции "Двойная". Отметим, что железнодорожная станция "Двойная" расположена на электрифицированной линии "Волгоград-1 - Сальск".

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