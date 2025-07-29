UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Удар по залізниці у Ростовській області: у ЦПД пояснили значення для армії РФ

Фото: Сальськ Ростовської області виконує роль логістичного центру армії РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Сальськ Ростовській області сьогодні вночі, 29 липня, була атакована залізнична інфраструктура, яку ворог використовує для постачання військ та техніки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Вночі була атакована залізниця та певна ресурсна база росіян у ростовській області, місто Сальськ. Там розташований логістичний хаб", - зазначили у ЦПД.

Повідомляється, що транспортний вузол використовувася для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області.

"Залізниця - це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії Росії на фронті гальмується", - додали у ЦПД.

Пожежі на залізниці Росії

Нагадаємо, що цієї ночі, 29 липня, невідомі дрони атакували Сальськ Ростовської області. Унаслідок атаки порушено рух поїздів і виникла пожежа вантажного поїзда. Стверджується, що було пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда "Новокузнецьк-Кисловодськ".

Також крім Сальська, під атакою невідомих дронів опинилося селище Орловський. Воно розташоване в тій же Ростовській області РФ.

В результаті атаки, як заявлялося в Telegram-каналах, виникла пожежа в районі тягової підстанції "Двійна". Відзначимо, що залізнична станція "Двійна" розташована на електрифікованій лінії "Волгоград-1 – Сальськ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростовська областьРосійська ФедераціяВторгнення Росії до України