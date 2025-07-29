Удар по залізниці у Ростовській області: у ЦПД пояснили значення для армії РФ

Пожежі на залізниці Росії

Нагадаємо, що цієї ночі, 29 липня, невідомі дрони атакували Сальськ Ростовської області. Унаслідок атаки порушено рух поїздів і виникла пожежа вантажного поїзда. Стверджується, що було пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда "Новокузнецьк-Кисловодськ".

Також крім Сальська, під атакою невідомих дронів опинилося селище Орловський. Воно розташоване в тій же Ростовській області РФ.

В результаті атаки, як заявлялося в Telegram-каналах, виникла пожежа в районі тягової підстанції "Двійна". Відзначимо, що залізнична станція "Двійна" розташована на електрифікованій лінії "Волгоград-1 – Сальськ".

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