Удар по YouTube: Instagram тестирует длинные видео продолжительностью до 90 минут
Instagram начал тестировать видео продолжительностью до 90 минут - платформа впервые отходит от многолетней ставки на короткие вертикальные ролики.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Instagram Адама Моссери.
Причины смены стратегии и борьба за аудиторию
Долгое время короткие вертикальные видео оставались главным форматом Instagram, однако авторы не получали прямого дохода от просмотров. Основными источниками заработка для блоггеров были рекламные интеграции с брендами и поддержка аудитории.
В отличие от Instagram, YouTube стабильно делится с авторами доходов от рекламы, показываемой в их видео. Создатели получают 55 процентов рекламного дохода, поэтому длинные видео на платформе остаются гораздо более привлекательными с точки зрения монетизации.
Глава Instagram Адам Моссери и вице-президентка из продуктов Тесса Лионс объяснили, что цель обновления - дать возможность зрителям взаимодействовать с авторами на более глубоком уровне, не оставляя приложение совета других платформ.
Компания стремится удержать пользователей в своей экосистеме как для просмотра коротких роликов, так и для длительных шоу, подкастов или интервью.
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Новая связка Reels и длинных видео
Для реализации новой концепции платформа испытывает инструмент под названием Clips as Reels.
Он позволяет авторам нарезать короткое видео Reels из длинного горизонтального ролика и использовать его как тизер, перенаправляющий зрителя на полную версию.
Также команда разработчиков работает над такими фишками:
- Добавление возможности хранить длинные видео для просмотра на больших экранах через приложение Instagram для TV.
- Улучшение системы обнаружения прямых трансляций Live для новых пользователей.
- Создание специального хаба в профиле авторов для объединения тематических серий Reels.
Тестирование формата Features и сопутствующих инструментов проводится среди ограниченного круга авторов в Бразилии и США. Вопрос полноценной распределительной монетизации по примеру YouTube остается в стадии разработки.