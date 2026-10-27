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Удар по YouTube: Instagram тестирует длинные видео продолжительностью до 90 минут

11:33 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Удар по YouTube: Instagram тестирует длинные видео продолжительностью до 90 минут Instagram добавит 90-минутные видео и связь с Reels (изображение: РБК-Украина)
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Instagram начал тестировать видео продолжительностью до 90 минут - платформа впервые отходит от многолетней ставки на короткие вертикальные ролики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Instagram Адама Моссери.

Причины смены стратегии и борьба за аудиторию

Долгое время короткие вертикальные видео оставались главным форматом Instagram, однако авторы не получали прямого дохода от просмотров. Основными источниками заработка для блоггеров были рекламные интеграции с брендами и поддержка аудитории.

В отличие от Instagram, YouTube стабильно делится с авторами доходов от рекламы, показываемой в их видео. Создатели получают 55 процентов рекламного дохода, поэтому длинные видео на платформе остаются гораздо более привлекательными с точки зрения монетизации.

Глава Instagram Адам Моссери и вице-президентка из продуктов Тесса Лионс объяснили, что цель обновления - дать возможность зрителям взаимодействовать с авторами на более глубоком уровне, не оставляя приложение совета других платформ.

Компания стремится удержать пользователей в своей экосистеме как для просмотра коротких роликов, так и для длительных шоу, подкастов или интервью.

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Новая связка Reels и длинных видео

Для реализации новой концепции платформа испытывает инструмент под названием Clips as Reels.

Он позволяет авторам нарезать короткое видео Reels из длинного горизонтального ролика и использовать его как тизер, перенаправляющий зрителя на полную версию.

Также команда разработчиков работает над такими фишками:

  • Добавление возможности хранить длинные видео для просмотра на больших экранах через приложение Instagram для TV.
  • Улучшение системы обнаружения прямых трансляций Live для новых пользователей.
  • Создание специального хаба в профиле авторов для объединения тематических серий Reels.

Тестирование формата Features и сопутствующих инструментов проводится среди ограниченного круга авторов в Бразилии и США. Вопрос полноценной распределительной монетизации по примеру YouTube остается в стадии разработки.

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