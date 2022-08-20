Удар по Вознесенську: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Вознесенську Миколаївської області. Будинок отримав значні пошкодження, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Потрапили в п'ятиповерхову будівлю і приватні будинки. На 13:00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - написав він.

Оновлено. Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомляє, що кількість поранених зросла до 8.

Водночас мер міста Євген Величко звернувся до мешканців громади з проханням обмежити рух містом через можливі повторні ракетні обстріли.