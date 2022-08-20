У Миколаївській області прогримів потужний вибух: що відомо
У суботу, 20 серпня, у Вознесенську (Миколаївська область) прогримів потужний вибух. Над містом піднявся стовп диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибух у місті було чути під час повітряної тривоги. Офіційної інформації від місцевої влади поки немає.
Оновлено. За інформацією спікера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука, удар припав по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
У мережі з'явилися перші кадри прильоту.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали ракетного удару по Миколаєву, застосувавши ракети типу С-300.
Крім того, вночі ворог завдав удару по селу широке у Баштанському районі. В результаті обстрілу пошкоджено три житлових будинки.
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