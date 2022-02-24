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ЗСУ збили сьомий літак окупанта, - ООС

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Четвер 24 лютого 2022 12:27
ЗСУ збили сьомий літак окупанта, - ООС Фото: (facebook.com/dshv.mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує нести втрати. Українські військові збили ще один літак окупанта в Луганській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

ЗСУ підтвердили збитий сьомий літак Росії.

"Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати.",- пише пресслужба.

Зазначимо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про серйозні втрати з боку Росії.

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