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Удар по военному объекту РФ в Джанкое: появились спутниковые снимки последствий

Джанкой, Крым, Понедельник 10 июня 2024 18:23
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Удар по военному объекту РФ в Джанкое: появились спутниковые снимки последствий Фото: появились спутниковые снимки последствий удара по военному объекту РФ в Джанкое (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 10 июня украинские войска нанесли ракетный удар по военному объекту россиян во временно оккупированном Джанкое. Журналисты опубликовали спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свобода "Схемы".

На спутниковых снимках видны последствия масштабного пожара у железной дороги в городе Джанкой в оккупированном Крыму.

Сегодня утром в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400 в Джанкое.

Однако журналисты отмечают, что в настоящее время качество спутниковых снимков не позволяет точно установить тип пораженной техники. При этом видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а затем также построили и фортификационные сооружения.

По мнению военного эксперта Анатолия Храпчинского, на территории этого военного объекта окупантов могла располагаться российская радиолокационная система "Подлет", которая в частности используется в комплексе вместе с С-300 и С-400.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что РЛС в этом месте разворачивать не было смысла, а значит, это мог быть другой объект военного назначения.

Что предшествовало

Напомним, ночью 10 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма раздались мощные взрывы. В частности, сообщалось о взрывах в Евпатории, Сакском и Джанкойском районе.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

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