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Удар по військовому об’єкту РФ у Джанкої: з'явилися супутникові знімки наслідків

Джанкой, Крим, Понеділок 10 червня 2024 18:23
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Удар по військовому об’єкту РФ у Джанкої: з'явилися супутникові знімки наслідків Фото: з'явилися супутникові знімки наслідків удару по військовому об’єкту РФ у Джанкої (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 10 червня українські війська завдали ракетного удару по військовому об'єкту росіян у тимчасово окупованому Джанкої. Журналісти опублікували супутникові знімки наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свобода "Схеми".

На супутникових знімках видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.

Сьогодні вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.

Однак журналісти зазначають, що наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. При цьому видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.

На думку військового експерта Анатолія Храпчинського, на території цього військового об'єкта окупантів могла розташовуватись російська радіолокаційна система "Подлєт", яка зокрема використовується у комплексі разом з С-300 та С-400.

Тим часом військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що РЛС в цьому місці розгортати не було сенсу, а отже це міг бути інший об’єкт військового призначення.

Що передувало

Нагадаємо, вночі 10 червня в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Зокрема, повідомлялося про вибухи в Євпаторії, у Сакському та Джанкойському районі.

Пізніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

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