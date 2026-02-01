RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Удар по тылу врага: "АТЕШ" уничтожил связь и РЭБ оккупантов

Иллюстративное фото: РЭБ РФ (Министерство обороны РФ)
Автор: Марина Балабан

"АТЕШ" нанес удар по системе связи и ослабил РЭБ оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

На Арабатской стрелке, недалеко от населенного пункта Стрелковое агент "АТЕШ" вывел из строя трансформаторный шкаф башни связи.

 

На самой башне были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают.

Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствует, что создает воздушное "окно" для нанесения ударов дронами по оккупантам в Крыму.

"Действия агентов "АТЕШ" демонстрируют, что даже отдаленные и, на первый взгляд, защищенные участки остаются уязвимыми. Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их ощущения безопасности в тылу", - говорится в сообщении движения.

 

Успешные диверсии движения "АТЕШ"

Ранее сообщалось, что агенты движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в столице Удмуртии. В Ижевске путем поджога выведена из строя трансформаторная подстанция, которая обеспечивала питание ключевых цехов металлургического завода "БУММАШ".

Это предприятие является важным звеном военно-промышленного комплекса РФ, оно поставляет заготовки и спецсплавы для оружия и тяжелой техники.

Также партизаны движения атаковали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении, уничтожив тепловоз, который использовали для перевозки военных грузов и обеспечения российской группировки возле Купянска. Вывод локомотива из строя вызвал сбои в формировании эшелонов и нарушение графиков отправки техники и вооружения.

Кроме того, агенты "АТЕШ" провели диверсию на территории Ростовской области РФ. Возле Ростова-на-Дону они подожгли релейные шкафы на важном железнодорожном узле, фактически парализовав работу логистического центра, который обеспечивает оккупационные войска на южных направлениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаныВойска РФ