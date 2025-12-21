ua en ru
Удар США по объектам ИГИЛ в Сирии: погибли по меньшей мере пять человек

Воскресенье 21 декабря 2025 04:14
Удар США по объектам ИГИЛ в Сирии: погибли по меньшей мере пять человек Иллюстративное фото: армии США помогали ВВС Иордании (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В результате массированных ударов США по инфраструктуре и объектам вооружения террористической группировки ИГИЛ в Сирии погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники CBS News.

В то же время Министерство войны США не уточнило количество погибших во время операции в Сирии.

Издание напоминает, что американские войска нанесли удары в пятницу по ряду целей в Сирии в ответ на атаку сирийского боевика, которая почти неделю назад привела к гибели военных США и гражданского переводчика.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в результате авиаударов были ликвидированы лидер ячейки ИГИЛ и несколько его боевиков.

Центральное командование США (CENTCOM) охарактеризовало действия как "массированный удар". В сообщении в соцсети Х отмечается, что было применено "более 100 высокоточных боеприпасов, направленных на известную инфраструктуру ИГИЛ и объекты вооружения".

По словам американского чиновника, на которого ссылается CBS News, поражено более 70 целей. В операции были задействованы истребители F-15 и F-16, штурмовики A-10 Thunderbolt II (Warthog), а также ударные вертолеты Apache. Часть авиации действовала с территории Иордании.

В субботу Иордания подтвердила участие своих ВВС в "точных авиаударах по нескольким позициям ИГИЛ на юге Сирии".

В CENTCOM отметили, что цель операции - "не допустить использования этих районов экстремистскими группами как стартовых площадок для угроз безопасности соседей Сирии и всего региона", учитывая то, что ИГИЛ "перегруппировала и возобновила свои возможности на юге Сирии".

Напомним, накануне Штаты начали масштабную военную операцию против боевиков "Исламского государства" в Сирии. Это произошло в ответ на убийство двух американских солдат и переводчика в центральной части страны.

13 декабря в Сирии боевик ИГИЛ устроил засаду и убил двух американских солдат и одного гражданского переводчика. Президент США Дональд Трамп пообещал тогда в ответ нанести серьезный удар.

