Удар США по об'єктам ІДІЛ у Сирії: загинули щонайменше п'ятеро людей

Внаслідок масованих ударів США по інфраструктурі та об’єктах озброєння терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії загинули щонайменше п’ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела CBS News.

Водночас Міністерство війни США не уточнило кількість загиблих під час операції в Сирії.

Видання нагадує, що американські війська завдали ударів у п’ятницю по низці цілей у Сирії у відповідь на атаку сирійського бойовика, яка майже тиждень тому призвела до загибелі військових США та цивільного перекладача.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, внаслідок авіаударів були ліквідовані лідер осередку ІДІЛ та кілька його бойовиків.

Центральне командування США (CENTCOM) охарактеризувало дії як "масований удар". У повідомленні в соцмережі Х зазначається, що було застосовано "понад 100 високоточних боєприпасів, спрямованих на відому інфраструктуру ІДІЛ та об'єкти озброєння".

За словами американського посадовця, на якого посилається CBS News, уражено понад 70 цілей. В операції були задіяні винищувачі F-15 і F-16, штурмовики A-10 Thunderbolt II (Warthog), а також ударні вертольоти Apache. Частина авіації діяла з території Йорданії.

У суботу Йорданія підтвердила участь своїх ВПС у "точних авіаударах по кількох позиціях ІДІЛ на півдні Сирії".

У CENTCOM наголосили, що мета операції - "не допустити використання цих районів екстремістськими групами як стартових майданчиків для загроз безпеці сусідів Сирії та всього регіону", зважаючи на те, що ІДІЛ "перегрупувала та відновила свої можливості на півдні Сирії".