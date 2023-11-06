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"Удар в спину". Посол Украины призвал польских перевозчиков прекратить блокаду границы

Фото: Василий Зварыч, посол Украины в Польше (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Решение польских перевозчиков заблокировать дорогу вблизи трех пунктов пропуска на границе с Украиной - это удар в спину. Такие меры должны быть прекращены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Зварыча в Twitter.

"Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам между Украиной и Польшей в Гребенном, Дорогуске, Корчове - это болезненный удар в спину Украине, страдающей от российской агрессии. Под угрозой оказываются коридоры солидарности между Украиной и ЕС. Мы призываем к прекращению блокады границы", - подчеркнул дипломат. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 ноября, польские перевозчики объявили о забастовке на границе с Украиной. Они заблокировали движение возле трех пунктов пропуска. 

Таким образом, пропускная способность составляет не больше одной машины на экспорт и импорт в час.

Забастовщики планируют проводить свою акцию еще 2 месяца. Они уже выдвинули требования. 

 

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ПольшаГраница с Украиной