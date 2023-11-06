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"Удар в спину". Посол України закликав польських перевізників припинити блокаду кордону

Фото: Василь Зварич, посол України у Польщі (mfa.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Рішення польських перевізників заблокувати дорогу поблизу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною - це удар у спину. Такі заходи мають бути припинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Польщі Василя Зварича у Twitter.

"Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів між Україною та Польщею в Гребенному, Дорогуську, Корчові - це болючий удар у спину Україні, яка страждає від російської агресії. Під загрозою опиняються коридори солідарності між Україною та ЄС. Ми закликаємо до припинення блокади кордону". наголосив дипломат.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, польські перевізники оголосили про страйк на кордоні з Україною. Вони заблокували рух біля трьох пунктів пропуску.

Таким чином, пропускна спроможність становить не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

Страйкарі планують проводити свою акцію ще 2 місяці. Вони вже висунули вимоги.

 

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