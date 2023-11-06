"Удар в спину". Посол України закликав польських перевізників припинити блокаду кордону

"Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів між Україною та Польщею в Гребенному, Дорогуську, Корчові - це болючий удар у спину Україні, яка страждає від російської агресії. Під загрозою опиняються коридори солідарності між Україною та ЄС. Ми закликаємо до припинення блокади кордону". наголосив дипломат.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, польські перевізники оголосили про страйк на кордоні з Україною. Вони заблокували рух біля трьох пунктів пропуску.

Таким чином, пропускна спроможність становить не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

Страйкарі планують проводити свою акцію ще 2 місяці. Вони вже висунули вимоги.