Удар по школі під Миколаєвом. Кількість жертв зросла

Російські окупанти завдали сьогодні авіаційний удар по школі в селі Зелений Гай , яке знаходиться біля Миколаєва. Раніше повідомлялося про двох загиблих, до вечора кількість жертв зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна на МВС України.

У неділю, 13 березня, окупанти завдали авіаційного удару по будівлі школи в Зеленому Гаї. Після атаки навчальний заклад зазнав руйнувань і загорівся. За попередніми даними, 2 людини загинули, ще двоє отримали травми.

До вечора стало відомо, що в результаті руйнування школи загинули чотири людини та ще троє отримали поранення.

Пожежу на цей момент вже ліквідовано.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!