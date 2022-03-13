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Удар по школі під Миколаєвом. Кількість жертв зросла

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Миколаїв, Неділя 13 березня 2022 21:09
Удар по школі під Миколаєвом. Кількість жертв зросла Фото: під Ніколаєвим загинули чотири людини в Зеленому Гаю (t me mvs_ukraine)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти завдали сьогодні авіаційний удар по школі в селі Зелений Гай, яке знаходиться біля Миколаєва. Раніше повідомлялося про двох загиблих, до вечора кількість жертв зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна на МВС України.

У неділю, 13 березня, окупанти завдали авіаційного удару по будівлі школи в Зеленому Гаї. Після атаки навчальний заклад зазнав руйнувань і загорівся. За попередніми даними, 2 людини загинули, ще двоє отримали травми.

До вечора стало відомо, що в результаті руйнування школи загинули чотири людини та ще троє отримали поранення.

Пожежу на цей момент вже ліквідовано.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в результаті російської атаки на Миколаїв загинули 9 осіб.

А також ми розповідали про те, що у Скадовськ заїхала колона окупантів і розмістилася в одному з дитячих таборів.

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