Удар по школі під Миколаєвом. Кількість жертв зросла
Російські окупанти завдали сьогодні авіаційний удар по школі в селі Зелений Гай, яке знаходиться біля Миколаєва. Раніше повідомлялося про двох загиблих, до вечора кількість жертв зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна на МВС України.
У неділю, 13 березня, окупанти завдали авіаційного удару по будівлі школи в Зеленому Гаї. Після атаки навчальний заклад зазнав руйнувань і загорівся. За попередніми даними, 2 людини загинули, ще двоє отримали травми.
До вечора стало відомо, що в результаті руйнування школи загинули чотири людини та ще троє отримали поранення.
Пожежу на цей момент вже ліквідовано.
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