Внаслідок удару окупантів по школі під Миколаєвом загинули двоє людей
Фото: Пошкоджена будівля школи (t.me/dsns_telegram)
Авіаційний удар російських військ по селу Зелений Гай за 25 кілометрів від Миколаєва забрав життя двох українців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал ДСНС.
Окупанти 13 березня завдали авіаційного удару по будівлі школи в Зеленому Гаю. Після атаки навчальний заклад зазнав руйнувань і загорівся. За попередніми даними, 2 особи загинули, ще двоє зазнали травм.
"Пожежу локалізовано на площі 150 м кв. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 одиниці техніки", – йдеться в повідомленні.
До слова, на Житомирщині обстрілами російських загарбників пошкоджені будинок і дитячий садок.
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