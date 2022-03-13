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У Скадовськ заїхала колона окупантів та розмістилась в одному з дитячих таборів

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Скадовськ, Неділя 13 березня 2022 20:37
У Скадовськ заїхала колона окупантів та розмістилась в одному з дитячих таборів Російські окупанти зайшли у місто Скадовськ (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У місто Скадовськ Херсонської області зайшла колона російської техніки. Окупанти розмістилися в одному з дитячих таборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Олександра Яковлєва.

За його словами, ворожа колона заїхала у місто після обіду.

Повідомляється, що колона російських військових складає близько 30 одиниць техніки. Також Яковлєв додав, що окупанти залишаться у Скадовську на ніч.

Він зазначив, що окупанти розмістилися в одному з дитячих таборів на краю міста.

Раніше ми повідомляли, що під Донецьком окупанти обстріляли житлові будинки і школу.

Також ми писали, що в Мелітополі окупанти викрали голову районної ради.

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