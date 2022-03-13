Авіаудари по Миколаєву: внаслідок російської атаки загинули 9 людей

Російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого загинули дев'ятеро людей.

"9 людей загинуло внаслідок бомбардування му#аками. Миколаїв", - написав він.

Як повідомляють ЗМІ о 11:15 в Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє внаслідок обстрілу окупантів загинуло 9 людей, ще кількох місцевих жителів поранено.

Також о 09:19 в одному з районів Миколаєва прогримів один з вибухів.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали авіаудари по житловому масиву в Баштанці Миколаївської області. Рятувальники з-під завалів дістали одного потерпілого.

Крім того, раніше повідомлялося, що російські війська бомбили завод "Зоря-Машпроект" в Миколаєві.

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