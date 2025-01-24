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Удар "Шахедов" по Киевской области: в ОВА рассказали о погибших и пострадавших

Пятница 24 января 2025 05:26
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Удар "Шахедов" по Киевской области: в ОВА рассказали о погибших и пострадавших Фото: в КОВА рассказали о последствиях дроновой атаки на Киевскую область (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области из-за вражеской атаки с применением беспилотников уже известно о двух погибших в двух населенных пунктах. Пожар в поврежденной многоэтажке уже ликвидировали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на временно исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Чиновник рассказал, что первого погибшего обнаружили "на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели".

"Сейчас возгорание ликвидировано. Второй погибший - 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом", - рассказал он.

Руководитель Киевской ОВА добавил, что еще два человека обратились к медикам после пожара.

"Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет - острую реакцию на стресс", - говорится в заявлении чиновника в Telegram.

Также чиновник рассказал, что уточняются списки пострадавших от вражеской воздушной атаки, и им оказывается "вся необходимая медицинская помощь".

"Пожар ликвидирован. Сейчас вблизи с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками. С людьми работают психолог", - рассказал представитель администрации.

Также руководитель КОВА обнародовал фото с последствиями дроновой атаки РФ на область этой ночью.

Последствия российской дроновой атаки в киевской области ночью 24 января (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Удар дронов по Киевской области

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 января стало известно о работе ПВО в Киевской области, где фиксировали вражеские ударные беспилотники.

Добавим, перед этим вражеские БПЛА также были замечены и в столице. Кроме того, в Киеве также были слышны взрывы на фоне дроновой атаки.

Как рассказал представитель власти Киевской области, из-за падения сбитых дронов в двух населенных пунктах региона произошли пожары в жилых домах. Огонь, в частности, вспыхнул в 10-этажке.

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Киевская область Пожар Атака дронов
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