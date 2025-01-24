В Киеве были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов"

В районе города Киев в ночь на 24 января были слышны взрывы. В сторону столицы двигались вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Воздушные силы ВСУ на Telegram -канале.

Взрывы в районе столицы были слышны около 02:10

Перед тем в Киеве объявили воздушную тревогу.

Местных жителей просили срочно проследовать в укрытие гражданской защиты, и оставаться там до отбоя тревоги.

Военные информировали о фиксации движения группы "Шахедов" из Черниговской области в сторону столицы и города Бровары.

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером 23 января в Воздушных силах рассказали о запуске российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины для очередного воздушного удара. В ряде областей была объявлена ​​тревога.

Уже после полуночи военные поведали, что с северного направления фиксировалось движение нескольких групп ударных беспилотников противника. Они двигались в южную сторону.

Вражеские "Шахеды" наблюдаются также в нескольких центральных регионах, в частности, в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях.