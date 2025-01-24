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Удар "Шахедів" по Київській області: в ОВА розповіли про загиблих і постраждалих

П'ятниця 24 січня 2025 05:26
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Удар "Шахедів" по Київській області: в ОВА розповіли про загиблих і постраждалих Фото: у КОВА розповіли про наслідки дронової атаки на Київську область (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області через ворожу атаку із застосуванням безпілотників вже відомо про двох загиблих у двох населених пунктах. Пожежу у пошкодженій багатоповерхівці вже ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на тимчасового виконувача обов'язки голови Київської ОВА Миколу Калашника.

Чиновник розповів, що першого загиблого виявили "на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі".

"Наразі загоряння ліквідовано. Другий загиблий - 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок", - розповів він.

Керівник Київської ОВА додав, що ще дві людини звернулися до медиків після пожежі.

"Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років - гостру реакцію на стрес", - йдеться в заяві чиновника у Telegram.

Також чиновник розповів, що уточнюються списки потерпілих від ворожої повітряної атаки, і їм надається "вся необхідна медична допомога".

"Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями. З людьми працюють психолог", - розповів представник адміністрації.

Також керівник КОВА оприлюднив фото із наслідками дронової атаки РФ на область цієї ночі.

Наслідки російської дронової атаки у київській області вночі 24 січня (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Удар дронів по Київській області

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 січня стало відомо про роботу ППО в Київській області, де фіксували ворожі ударні безпілотники.

Додамо, перед тим ворожі БПЛА також були помічені й у столиці. Крім того, у Києві також було чути вибухи на тлі дронової атаки.

Як розповів представник влади Київської області, через падіння збитих дронів у двох населених пунктах регіону сталися пожежі у житлових будинках. Вогонь, зокрема, спалахнув у 10-поверхівці.

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Київська область Пожежа Атака дронів
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