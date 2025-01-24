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В Киевской области из-за атаки БПЛА врага произошел пожар в многоэтажке

Пятница 24 января 2025 04:09
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В Киевской области из-за атаки БПЛА врага произошел пожар в многоэтажке
Автор: Владимир Костырин

В двух населенных пунктах Киевской области этой ночью, 24 января, из-за вражеской атаки с применением беспилотников произошли пожары в жилых домах. Огонь, в частности, вспыхнул в многоэтажке.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Чиновник в своем Telegram-канале рассказал, что в результате падения обломков сбитой воздушной цели в одном из населенных пунктов области "произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах".

"Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах", - добавил он.

Также представитель администрации рассказал, что на месте работают все оперативные службы. Кроме того, была проведена эвакуация жильцов пострадавшего дома.

Руководитель Киевской ОВА также сообщил, что в другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 квадратных метров.

"О пострадавших и степени повреждений - информация позже. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах пока угроза не минует", - добавил чиновник.

В Киевской ОГА не уточнили, в каком именно населенном пункте произошел пожар в многоэтажке. Между тем в местных пабликах рассказывают, что речь идет о Глевахе. Официального подтверждения этому нет.

Ночной дроновый удар противника

Ранее сообщалось, что накануне вечером, 23 января, российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники, в частности типа "Шахед".

Из-за угрозы вражеских воздушных атак в ряде областей Украины была объявлена тревога.

В Воздушных силах после полуночи рассказали, что с северного направления фиксировалось движение нескольких групп российских ударных БПЛА.

Около часа ночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников противника. Кроме того, в Киеве также были слышны взрывы, и военные информировали, что в районе столицы есть БПЛА врага.

Позже стало известно о работе ППО в Киевской области, где фиксировали российские беспилотники.

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Киевская область Пожар Атака дронов
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