Удар "Шахедами" по Одессе: полиция показала первые минуты после атаки

Российские оккупанты в ночь на 23 апреля ударили по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". Появилось видео первых минут после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Telegram.

Билошицкий обнародовал видео, на котором можно заметить, как полицейские помогают жителям Одессы после "прилета" в городе.

Он напомнил, что в результате атаки были пострадавшие, в том числе дети.

Полицейские сразу начали эвакуацию граждан после прибытия на место происшествия. В одной из квартир спасли мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно.

Также под завалами оказалась собака, ее достали и передали хозяевам.

В больницу полицейские доставили маму с 5-месячным сыном. Они получили травмы в результате падения стекла.