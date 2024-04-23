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Удар "Шахедами" по Одессе: полиция показала первые минуты после атаки

Одесса, Вторник 23 апреля 2024 18:35
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Удар "Шахедами" по Одессе: полиция показала первые минуты после атаки Фото: россияне ударили "Шахедами" по Одессе (t.me/odeskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в ночь на 23 апреля ударили по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". Появилось видео первых минут после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Telegram.

Билошицкий обнародовал видео, на котором можно заметить, как полицейские помогают жителям Одессы после "прилета" в городе.

Он напомнил, что в результате атаки были пострадавшие, в том числе дети.

Полицейские сразу начали эвакуацию граждан после прибытия на место происшествия. В одной из квартир спасли мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно.

Также под завалами оказалась собака, ее достали и передали хозяевам.

В больницу полицейские доставили маму с 5-месячным сыном. Они получили травмы в результате падения стекла.

Атака на Одессу

Напомним, 23 апреля ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с использованием дронов-камикадзе.

Под ударом, в частности, находилась Одесса. Там в результате российской атаки повреждены жилые дома, ранения получили девять мирных жителей. Среди пострадавших - четверо детей.

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