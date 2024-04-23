Удар "Шахедами" по Одессе: полиция показала первые минуты после атаки
Российские оккупанты в ночь на 23 апреля ударили по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". Появилось видео первых минут после атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Telegram.
Билошицкий обнародовал видео, на котором можно заметить, как полицейские помогают жителям Одессы после "прилета" в городе.
Он напомнил, что в результате атаки были пострадавшие, в том числе дети.
Полицейские сразу начали эвакуацию граждан после прибытия на место происшествия. В одной из квартир спасли мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно.
Также под завалами оказалась собака, ее достали и передали хозяевам.
В больницу полицейские доставили маму с 5-месячным сыном. Они получили травмы в результате падения стекла.
Атака на Одессу
Напомним, 23 апреля ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с использованием дронов-камикадзе.
Под ударом, в частности, находилась Одесса. Там в результате российской атаки повреждены жилые дома, ранения получили девять мирных жителей. Среди пострадавших - четверо детей.
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