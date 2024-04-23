Удар "Шахедами" по Одесі: поліція показала перші хвилини після атаки

Російські окупанти в ніч проти 23 квітня вдарили по Одесі ударними безпілотниками "Шахед". З'явилося відео перших хвилин після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Telegram.

Білошицький оприлюднив відео, на якому можна побачити, як поліцейські допомагають мешканцям Одеси після "прильоту" у місті.

Він нагадав, що внаслідок атаки були постраждалі, зокрема діти.

Поліцейські одразу розпочали евакуацію громадян після прибуття на місце події. В одній із квартир врятували чоловіка, який не міг пересуватися самостійно.

Також під завалами опинився собака, його дістали та передали господарям.

До лікарні поліцейські доправили маму із 5-місячним сином. Вони отримали травми внаслідок падіння скла.