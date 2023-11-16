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Удар по Селидово: ГСЧС завершила проведение аварийно-спасательных работ

Селидово, Четверг 16 ноября 2023 18:11
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Удар по Селидово: ГСЧС завершила проведение аварийно-спасательных работ Фото: ГСЧС завершила проведение аварийно-спасательных работ (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара по городу Селидово в Донецкой области завершены сегодня, 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В целом погибли 4 человека и 3 человека пострадали", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что 17 ноября запланированы работы по демонтажу аварийных конструктивных элементов дома.

Обстрел многоэтажки в Селидово

В ночь на 15 ноября российская армия ударила ракетами С-300 по Селидову Донецкой области. Под ударом оказался один из жилых домов. Сначала сообщалось об одной погибшей и двоих раненых.

Позже количество пострадавших возросло до трех человек. А количество погибших – до двух. По данным спасателей, ударом разрушен целый подъезд. Аварийно-спасательные работы на месте продолжались уже вторые сутки. Под завалами может находиться еще один человек.

Сегодня ГСЧС сообщила, что в результате вражеского удара погибли 4 человека, еще трое получили ранения.

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